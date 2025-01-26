النجف.. احتجاجات المشخاب تدخل يومها الثالث والمتظاهرون يهددون بقطع إمدادات النفط

شفق نيوز/ بعد سنوات من الحرمان ونقص الخدمات انتفض أهالي قضاء المشخاب جنوب النجف، بتظاهرات غاضبة، معبرين عن استيائهم من تردي الواقع الخدمي للقضاء.

وقال ممثل الحراك مهند الفتلاوي، لوكالة شفق نيوز، إن "التظاهرات مستمرة ولن تتوقف حتى تحقيق المطالب والجميع صبر طويلاً ولم يحرك المسؤولين أي ساكن تجاه الواقع المزري للقضاء"، مطالباً المسؤولين في الحكومة المحلية ونواب المحافظة بـ "تلبية المطالب قبل أن نتخذ خطوات تصعيدية".

وأضاف الفتلاوي، أن "من أهم المطالب هي إكمال مشروع طريق المشخاب السريع والذي يوصف بطريق الموت لكثرة حوادث السير فيه، إذ يعاني من عدم وجود إنارة ومصدات جانبية مع تخسفات عديدة، فضلاً عن إحاطته بالبرك والحفر التي حصدت أرواح مئات الناس".

وأشار الفتلاوي، إلى أن "مشروع طريق المشخاب أحيل منذ 5 سنوات ولغاية الآن لم ينجز، ولا تقتصر المطالب على هذا الطريق فقط بل المتظاهرين يطالبون بترميم المدارس والبنى التحتية للشوارع والمجاري والاهتمام بالانهر ومياه الشرب ودعم المزارعين والعديد من الأمور المنكوبة التي تحتاج إلى وقفة المسؤولين الجادة".

وحذر الفتلاوي، من "المماطلة التي ستجر المواطنين المتظاهرين إلى التصعيد وقطع الإمدادات النفطية وغيرها".