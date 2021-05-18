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النجف.. "ابن عاق" يقتل والده ويفرّ جواً

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-18T19:55:14+0000
النجف.. "ابن عاق" يقتل والده ويفرّ جواً

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة النجف الاشرف، يوم الثلاثاء، بالعثور على جثة رجل في بحر المحافظة، مبيناً أن الجاني فر من البلاد عن طريق مطار النجف. 

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية عثرت على جثة مواطن كربلائي في الستينيات من عمره ببحر النجف وعليها اطلاقة نار في منطقة الرأس"، لافتا إلى أن "الجريمة ارتكبت قبل نحو 10 إلى 14 يوماً".

وبين المصدر، أن "التحقيقات الأولية بالحادث اثبتت ان الجاني هو ابن المجنى عليه وقد قام باستدراجه وقتله في النجف"، مضيفا أن "الجاني غادر البلاد عن طريق مطار النجف الدولي، بعدما سرق اموالا وذهبا كانت بحوزة والده (المجنى عليه) اثناء اللقاء به".

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