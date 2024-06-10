النجفيون يحتجون على انقطاع الكهرباء بحرق الاطارات في الشوارع (فيديو)

شفق نيوز/ افاد شهود عيان بمحافظة النجف، يوم الاثنين، بخروج تظاهرة كبيرة وسط المدينة بسبب سوء تجهيز التيار الكهربائي لمناطق المحافظة.

وذكر شهود العيان لمراسل وكالة شفق نيوز، أن "العشرات من المحتجين بمنطقة حي الشرطة وسط النجف تظاهروا بحرق الإطارات في الشوارع، احتجاجا على سوء تجهيز التيار الكهربائي في منطقتهم ومناطق المحافظة الأخرى".

وتشهد مدينة النجف بحسب مواطنين سوءً في تجهيز التيار الكهربائي للمناطق كافة، فضلا عن انقطاعات متكررة أثناء فترة التجهيز بسبب رداءة الشبكة الوطنية وعدم تحديثها منذ فترة طويلة.