النتائج النهائية للانتخابات.. المفوضية تحدد موعد الإعلان الرسمي

شفق نيوز/ كشفت مفوضية الانتخابات الاتحادية، يوم الخميس، عن موعد إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات.

وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية حسين هادي، لوكالة شفق نيوز: "في الغالب سيتم خلال اليوم الخميس إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات من قبل المفوضية العليا للانتخابات، ويجري الان وضع اللمسات الأخيرة لهذا الإعلان".

وأضاف هادي: "كحد أقصى سيتم إعلان النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات يوم غد الجمعة، لكن العمل يجري على الإعلان اليوم، وخلال الساعات القليلة المقبلة سوف تتضح الأمور بشكل أكبر".

ووفق المفوضية، فإن من غير المؤكد ما إذا كانت نتائج العد والفرز اليدوي، للمحطات التي تعذر إكمالها إلكترونياً، ستغير في نتائج الانتخابات المعلنة، وأن ذلك سيتضح بعد إعلان النتائج بنسبة (100%) خلال هذه الأيام.

وكانت المفوضية قد أعلنت الثلاثاء 19 كانون الأول الجاري، النتائج الأولية لانتخابات مجالس المحافظات والأقضية، بنسبة 94% فقط، حيث أظهرت النتائج الأولية، فوز حزب تقدم بزعامة رئيس البرلمان "المقال" محمد الحلبوسي بأعلى الأصوات في العاصمة بغداد، في حين تصدر تحالف "نبني" بزعامة هادي العامري وائتلاف "دولة القانون بزعامة نوري المالكي على أبرز النتائج.

وتؤكد مفوضية الانتخابات، أن عدد المصوتين الكلي في التصويتين العام والخاص بلغ 6 ملايين و599 ألفاً و668 ناخباً، فيما بلغت نسبة التصويت 41%.