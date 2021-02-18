الناطق العسكري باسم الكاظمي يعلن توجيهات جديدة لمنتسبي الامن خلال ايام حظر التجول

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يوم الخميس، عن صدور توجيهات جديدة لمنتسبي القوات الامنية يخص توقيت الواجبات خلال ايام حظر التجول.

وقال الناطق باسم القائد العام اللواء يحيى رسول لوكالة شفق نيوز، إن "تعليمات صدرت للقوات الأمنية والحشد الشعبي بشأن تغيير توقيتات الواجبات"، مبيناً أنه "لا يسمح للضابط أو المنتسب بالتجوال خارج التوقيتات المحددة إلا بالزي العسكري والواجب الرسمي".

وأوضح أن "الوقت المحدد للمنتسبين في وزارة الداخلية والدفاع والحشد الشعبي والآجهزة الأمنية الأخرى، سيكون من الساعة السادسة صباحاً لغاية الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه"، مبينا أنه "بعد هذا الوقت سيتعرض المنتسب المخالف للمحاسبة في حال مخالفته التوجهات الصادرة من العمليات المشتركة".

وأكد رسول على "دعم القوات الامنية وتعاونها مع وزارة الصحة لمنع انتشار وباء كورونا"، داعياً في ذات الوقت "الاعلاميين للتعاون مع الأجهزة الأمنية والصحية والالتزام بالتعليمات والاستثناءات المحددة الهم للوقاية من فيروس كورونا".

وأشار رسول إلى أن "الحظر الدائمي يبدأ من الساعة الثامنة من مساء اليوم الخميس حتى الخامسة فجراً من يوم الاثنين، بينما يبدأ الجزئي من ساعة الثامنة مساء إلى الخامسة فجراً ايام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس من كل اسبوع".