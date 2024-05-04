"الناصر لدين الله" شاهد على أول حفل زفاف عراقي في بغداد (صور)

شفق نيوز/ ضيّف قصر الخليفة العباسي، الناصر لدين الله، في العاصمة بغداد، أول حفل زفاف لعروسين عراقيين، وسط أجواء بهجة وسعادة رسمت على وجوه الحاضرين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، حفل الزفاف الأول من نوعه في أحد أقدم قصور الدولة العباسية، وسط العاصمة بغداد،

وأقيم هذا الحفل، في مكان تراثي، بموافقة رسمية من وزارة الثقافة العراقية، ومستوفى الأجور، لغرض دعم التراث، بحسب أقرباء العروسين أريج وعلي الراوي.

وذكر العروسان، للوكالة، أنهما أقاما عرسهما في هذا المكان لكونه مكاناً تراثياً يرتبط بتاريخ العراق.

ويطل القصر العباسي على نهر دجلة من جهة الرصافة، وتحديداً في منطقة الميدان، وكان مقر خلافة العباسيين بناه الناصر لدين الله، عام 1181م واتخذ من بغداد عاصمة للدولة العباسية قبل هجرتهم إلى سامراء ثم العودة إليها مجدداً.

وتختلف الآراء حول طبيعة هذا المعلم التراثي، بعضهم يرى أنه كان قصرا للخليفة الناصر لدين الله، وآخرون يرون أنه كان مدرسة.