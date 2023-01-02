الناصرية.. أوامر بالاعتقال "الفوري" بحق ثمانية من جرحى التظاهرات

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار جنوبي العراق، اليوم الاثنين، بأن محكمة تحقيق المحافظة اصدرت اوامر قبض بحق عدد من جرحى التظاهرات.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة تحقيق الناصرية اصدرت، اليوم، 8 اوامر قبض بحق 8 متظاهرين من جرحى تشرين، فيما وجهت الأجهزة الامنية فورا باعتقالهم".

وبين المصدر، ان "سبب اصدار اوامر القبض يعود لقيام المطلوبين بالاعتداء على موظفين في بلدية الناصرية"، لافتا إلى أن "الأوامر صدرت استنادا لاحكام المادة 229 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".

ومنذ انطلاق تظاهرات "تشرين" في شهر تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019 لم تشهد محافظة ذي قار ومدينة الناصرية خصوصاً استقراراً على الرغم من انتهاء تظاهرات تشرين في أواخر العام 2020، إلا أن أهالي ذي قار واصلوا احتجاجاتهم وتركزت مطالبهم على توفير فرص العمل وتقديم الخدمات الأساسية، إلى جانب مطالب ذات طابع سياسي.