ذي قار.. إنقاذ عوائل عالقة بعد حريق التهم مجمعاً تجارياً بمركز المحافظة

شفق نيوز - ذي قار

اندلع حريق "كبير"، يوم الخميس، في مجمع لتجارة إطارات السيارات وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وأفاد مراسل وكالة شفق نيوز، بأن ثلاث فرق إطفاء تابعة لمديرية الدفاع المدني تمكنت من محاصرة النيران وإخماد الحريق الذي أتى على محتويات المجمع بالكامل.

وأضاف المراسل أن فرق الإنقاذ نجحت في إخلاء أُسر كانت عالقة داخل شقق سكنية تقع فوق المبنى التجاري، مؤكداً عدم تسجيل إصابات بشرية، فيما اقتصرت الخسائر على أضرار مادية جسيمة.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الحريق نجم عن تماسّ كهربائي داخلي.