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الناصرية.. مخمور يطلق النار عشوائياً ويثير هلع السكان

Category: مجتـمع

Date: 2021-09-27T14:19:14+0000
الناصرية.. مخمور يطلق النار عشوائياً ويثير هلع السكان

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في ذي قار، يوم الاثنين، بأن قوة أمنية اعتقلت شخصا مخمورا بعدما أطلق النار بصورة عشوائية وأثار الهلع بين سكان مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "مواطنا مخمورا آثار الرعب بين صفوف المواطنين في منطقة الشرقية وسط مدينة الناصرية، بعدما قام باطلاق الرصاص العشوائي على الناس من سطح منزله والتهديد بتفجير قنابل عليهم في حال واصلوا العبور من أمام منزله".

وبين المصدر، أن "قوة أمنية وبعد مناشدات اهالي المنطقة، داهمت منزل المواطن المخمور واعتقلته، حيث عثر بحوزته على سلاح كلاشينكوف وقنبلة صوتية ".

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