الناصرية.. مخمورون واصحاب دراجات نارية يخوضون "عراكاً" ضد حظر التجول

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار، اليوم الثلاثاء، بتسجيل حوادث أمنية عدة وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة بسبب مخالفة بعض المواطنين حظر التجوال.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "أولى المخالفات كانت بين مخمورين اثنين ودورية للشرطة قرب متنزه الناصرية الكبير، أصيب على إثرها احد المخمورين بطلق طائش"، مشيراً إلى "إسعافه من أفراد الدورية ذاتها".

وبين المصدر، أن "حادثاً ثانياً تمثل بمهاجمة العشرات من أصحاب الدراجات النارية قوات حفظ النظام المرابطة قرب مبنى ديوان المحافظة للمطالبة بكسر حظر التجوال"، موضحاً أن "الأمر انتهى بإصابة احد عناصر القوة الأمنية بطعنة (سكين حادة)، تم نقله الى المستشفى لتلقي العلاج".

واوضح المصدر، أن "إحصائية المخالفين لحظر التجوال في اليوم الأول بلغت من 160 مخالفة، فضلاً عن مصادرة 39 دراجة، وتنفيذ 238 غرامة مرورية على أصحاب المركبات".

وأعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراق، الأحد الماضي، فرض حظر التجوال وتعطيل الدوام الرسمي بسبب تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وقررت خلية الأزمة في المحافظة، تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة كافة لمدة أسبوع، باستثناء الصحة والدوائر الخدمية الأخرى، بدءا من يوم أمس الاثنين.