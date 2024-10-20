الناصرية لليوم الثالث.. تظاهرات تطالب بإقالة قائد الشرطة وإطلاق سراح المعتقلين (صور)

شفق نيوز/ تجددت التظاهرات في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، مركز محافظة ذي قار، مساء الأحد، لليوم الثالث على التوالي.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز أن المئات خرجوا للمطالبة بإقالة قائد شرطة المحافظة وإطلاق سراح المعتقلين وإسقاط الدعاوى التي وصفوها بـ "الكيدية" ضدهم.

وأمس السبت، دخل المحتجون في عمليات كر وفر مع القوات الأمنية بعد انسحابهم من ساحة الحبوبي باتجاه الأزقة المجاورة، كما قام المتظاهرون بقطع الطرقات بالقرب من جامعة العين وشارع عشرين وسط المدينة باستخدام الإطارات المشتعلة.

وفي سياق متصل، أفاد مصدر مقرب من قيادة التظاهرات، في الناصرية، أمس، أن المحتجين أعلنوا عن هدنة لمدة 48 ساعة، مطالبين بإطلاق سراح زملائهم وإسقاط الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم، بالإضافة إلى إقالة قائد شرطة ذي قار اللواء نجاح العابدي.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية، العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي عقده، أمس السبت، في مقر قيادة شرطة محافظة ذي قار، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن بعض الأساليب المستخدمة في الاحتجاجات غير مقبولة ولن يتم السماح بها.

وأكد ميري أن الوضع الأمني في العراق يشهد تقدمًا ملموسًا، بما في ذلك محافظة ذي قار، إلا أن المحافظة تشهد بعض الحالات الاستثنائية بالمقارنة مع المحافظات الأخرى، وهو أمر مؤسف.

وكانت مدينة الناصرية قد شهدت، يوم الجمعة الماضي، اقتحام قوة أمنية لساحة التظاهرات في الحبوبي، ما أدى إلى إصابة أحد المتظاهرين بجروح كحصيلة أولية.