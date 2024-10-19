الناصرية.. قوة أمنية تداهم منزل الناشط "أبو كوثر"

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بان قوة امنية داهمت منزل الناشط المدني احسان ابو كوثر وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان " قوة امنية مشتركة داهمت فجر اليوم منزل الناشط الأبرز في تظاهرات ذي قار، احسان ابو كوثر، بمنطقة حي الشهداء وسط مدينة الناصرية مركز المحافظة، لكنها لم تتمكن من العثور عليه".

وبين المصدر، ان " القوة الأمنية غادرت خالية الوفاض، دون اعتقال أحد"، لافتا إلى أن "هذه المرة الثالثة التي تداهم قوة امنية منزل ابو كوثر دون العثور عليه".

وشهدت مدينة الناصرية، أمس الجمعة، اقتحام قوة أمنية ساحة التظاهرات في الحبوبي، مما أسفر عن إصابة أحد المتظاهرين بجروح كحصيلة أولية.

وفي حاث اخر، افاد مصدر محلي بمحافظة واسط، اليوم اليوم السبت، بأن شجارا عنيفا اندلع بين جيران وسط مركز المحافظة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان" شجارا عنيفا اندلع بين جيران بمنطقة حي الحكيم وسط الكوت مركز المحافظة، حيث أدى الشجار لمقتل احد الشباب، كحصيلة أولية في الحادث".