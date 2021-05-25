الناصرية تصعد اللهجة.. محتجو الحبوبي يطالبون بإسقاط النظام (صور)

شفق نيوز/ خرج المئات في تظاهرات حاشدة بساحة الحبوبي مركز احتجاج مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط النظام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بإسقاط النظام وطرد الأحزاب السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وبين، أن المتظاهرين طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بضرورة كشف مصير المتظاهرين المغيبين وقتلتهم.

وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة ما تزال مستمرة بعنوان "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد مئات المتظاهرين، يوم الثلاثاء، على ساحات التحرير والنسور والفردوس بالعاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي تم التحشيد لها على مدة الايام السابقة.

وتوزع ثقل التظاهرات في بغداد، التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء، على ساحتي التحرير والنسور، وسط دفع من قبل ناشطين للتمركز في الأخيرة الكائنة في جانب الكرخ من العاصمة.

وقال ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الأولى تكون على شكل اعتصام في ساحة النسور، والثانية تكون تظاهرة في ساحة التحرير".

وفي شق آخر، يدفع قادة في ساحات التظاهر، لتوحيد الاحتجاجات في ساحة النسور القريبة من المنطقة الخضراء ومقار للبعثات الدبلوماسية للتأثير على تنفيذ المطالب".