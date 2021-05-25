سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الناصرية تصعد اللهجة.. محتجو الحبوبي يطالبون بإسقاط النظام (صور)

Category: مجتـمع

Date: 2021-05-25T14:54:03+0000
الناصرية تصعد اللهجة.. محتجو الحبوبي يطالبون بإسقاط النظام (صور)

شفق نيوز/ خرج المئات في تظاهرات حاشدة بساحة الحبوبي مركز احتجاج مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، يوم الثلاثاء، للمطالبة بإسقاط النظام.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المتظاهرين طالبوا بإسقاط النظام وطرد الأحزاب السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين.

وبين، أن المتظاهرين طالبوا الحكومتين المحلية والمركزية بضرورة كشف مصير المتظاهرين المغيبين وقتلتهم.

وشهدت العاصمة بغداد، صباح اليوم الثلاثاء، تظاهرات حاشدة ما تزال مستمرة بعنوان "من قتلني؟" للمطالبة بالكشف عن قتلة زملائهم المتظاهرين والناشطين.

ووثقت عدسة وكالة شفق نيوز، توافد مئات المتظاهرين، يوم الثلاثاء، على ساحات التحرير والنسور والفردوس بالعاصمة بغداد للمشاركة بالتظاهرات التي تم التحشيد لها على مدة الايام السابقة.

وتوزع ثقل التظاهرات في بغداد، التي انطلقت صباح يوم الثلاثاء، على ساحتي التحرير والنسور، وسط دفع من قبل ناشطين للتمركز في الأخيرة الكائنة في جانب الكرخ من العاصمة.

وقال ناشطون لوكالة شفق نيوز، إن "المجموعة الأولى تكون على شكل اعتصام في ساحة النسور، والثانية تكون تظاهرة في ساحة التحرير".

وفي شق آخر، يدفع قادة في ساحات التظاهر، لتوحيد الاحتجاجات في ساحة النسور القريبة من المنطقة الخضراء ومقار للبعثات الدبلوماسية للتأثير على تنفيذ المطالب".

related

المثنى.. وقفة احتجاجية على سوء معاملة متظاهري ذي قار

Date: 2021-02-24 14:25:28
المثنى.. وقفة احتجاجية على سوء معاملة متظاهري ذي قار

ذي قار.. تجدد الصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن وفريق آخر يلتقي الغانمي

Date: 2021-02-25 12:25:01
ذي قار.. تجدد الصدامات بين متظاهرين وقوات الأمن وفريق آخر يلتقي الغانمي

إصابات اثناء تفريق تظاهرة بالقوة في بغداد

Date: 2021-03-01 12:33:17
إصابات اثناء تفريق تظاهرة بالقوة في بغداد

الاحتجاج يعود إلى الناصرية والمتظاهرون يقطعون جسراً وسط المدينة

Date: 2021-03-12 13:18:10
الاحتجاج يعود إلى الناصرية والمتظاهرون يقطعون جسراً وسط المدينة

بالصور.. الحياة تعود لساحة الحبوبي بعد أحداث دامية

Date: 2021-01-11 10:11:42
بالصور.. الحياة تعود لساحة الحبوبي بعد أحداث دامية

"الحبوبي" ترفض تنصيب الأسدي محافظاً لذي قار "ولو لساعة واحدة"

Date: 2021-02-26 20:50:22
"الحبوبي" ترفض تنصيب الأسدي محافظاً لذي قار "ولو لساعة واحدة"

بالصور.. ساحة الناصرية للتظاهرات ترحب ببابا الفاتيكان وبغداد تشدد الإجراءات الأمنية على كنيسة

Date: 2021-02-27 09:57:38
بالصور.. ساحة الناصرية للتظاهرات ترحب ببابا الفاتيكان وبغداد تشدد الإجراءات الأمنية على كنيسة

ناشط يتحدث عن "واقعة رفع الخيم" والتصدع الذي أصاب حراك تشرين في ذي قار

Date: 2021-05-03 05:56:51
ناشط يتحدث عن "واقعة رفع الخيم" والتصدع الذي أصاب حراك تشرين في ذي قار