الناصرية تسجل 50 درجة مئوية.. 11 مدينة عراقية بين الأعلى حرارة في العالم

شفق نيوز/ تصدرت مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الأربعاء، قائمة المدن الأعلى حرارة على مستوى دول العالم خلال الساعات الـ24 الماضية.

واطلعت وكالة شفق نيوز، على جدول نشرته محطة "بلاسيرفيل" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، يضم 15 منطقة ومدينة حول العالم سجلت أعلى درجات حرارة في آخر 24 ساعة.

وأظهر الجدول أن مدينة الناصرية في العراق سجلت أعلى درجة حرارة في العالم، بواقع 50 درجة مئوية، جاءت بعدها مدينة النجف بواقع 49.2 درجة مئوية، ثم مدينة الرفاعي ضمن محافظة ذي قار بنفس الدرجة.

واحتلت "صافي آباد" في إيران المرتبة الرابعة بدرجة حرارة 49.2 مئوية، بينما جاءت السماوة (مركز محافظة المثنى) جنوبي العراق خامساً بدرجة حرارة بلغت 49.1 مئوية.

كما سجل مطار الكويت الدولي في الكويت سادس أعلى درجة حرارة، بلغت 48.9 مئوية، فيما جاءت مدينة العمارة (مركز محافظة ميسان) جنوبي العراق في المرتبة السابعة بدرجة 48.8 مئوية، تليها مدينة "الحي" بمحافظة واسط في العراق بالمرتبة الثامنة بدرجة حرارة 48.6 مئوية، ومدينة الكوت (مركز محافظة واسط) بالمرتبة التاسعة بدرجة 48.5 مئوية.

أما مطار بغداد الدولي في العراق، فجاء في المرتبة العاشرة بدرجة حرارة 48.4 مئوية، تليه منطقة "العزيزة" في محافظة واسط، في العراق في المرتبة الـ11 بدرجة 48.3 مئوية، ثم مدينة الفاو بمحافظة البصرة أقصى جنوب العراق في المرتبة 12 بنفس الدرجة.

وجاءت مدينة "عمادية" في إيران بالمرتبة 13 بدرجة حرارة 48.2 مئوية، تليها مدينة "عبادان" في إيران بالمرتبة 14 بدرجة 48.1 مئوية، وأخيراً مدينة "بدرة" ضمن محافظة واسط، في العراق بدرجة حرارة 48.1 مئوية.