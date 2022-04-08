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الناصرية.. انتحار شاب "بدون اوراق ثبوتية" من اعلى جسر النصر وسط المحافظة

Category: مجتـمع

Date: 2022-04-08T18:22:10+0000
الناصرية.. انتحار شاب "بدون اوراق ثبوتية" من اعلى جسر النصر وسط المحافظة

شفق نيوز/ سجلت محافظة ذي قار، اليوم الجمعة، حالتي انتحار احدهما لشاب رمى بنفسه من اعلى جسر النصر وسط المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، ان "شابا يقدر عمره في العشرينات أقدم على الانتحار برمي نفسه من اعلى جسر النصر وسط المحافظة، حيث تم انتشال جثته ولم يعثر بداخلها على مستمسكات تبين اسمه او عمره الحقيقي"، لافتا إلى أن " الاجهزة الامنية نقلت جثته إلى الطب العدلي لاكمال الإجراءات القانونية لها".

واضاف المصدر، ان" الحادث الثاني تمثل بقيام امرأة في الثلاثينات من عمرها بالانتحار حرقا داخل منزلها بناحية الفجر أقصى شمالي محافظة ذي قار"، مشيراً إلى أن "محاولتها باءت بالفشل بعدما تمكن ذويها من انقاذها، حيث ان انتحارها جاء بسبب زوجها وقد طلبت الشكوى ضده".

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