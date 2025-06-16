الناصرية العراقية تنضم إلى شبكة المدن العالمية

شفق نيوز/ أعلن محافظ ذي قار، مرتضى الإبراهيمي، يوم الاثنين، انضمام مدينة الناصرية، مركز المحافظة، إلى شبكة المدن العالمية التابعة لمنظمة البونسكو.

وذكر المكتب الإعلامي للمحافظ في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الإبراهيمي وقع رسمياً على استمارة انضمام مدينة الناصرية إلى شبكة المدن العالمية، التي تضم أكثر من 360 مدينة، والمرتبطة بمنظمة اليونسكو، في خطوة إستراتيجية تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى المحافظة، وتهدف إلى تعزيز التكامل الحضري والمعرفي مع مدن العالم.

وقال الإبراهيمي، بحسب البيان، إن "هذا الانضمام يُمثل منعطفاً مهماً في مسار التنمية المحلية، وسيسهم في تبادل الخبرات الدولية، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة تدعم صناعة القرار، وتعزز التعاون بين الدوائر والمؤسسات ذات العلاقة ضمن أطر علمية ومعرفية متقدمة".

وبين أن "هذه الشراكة تفتح أمام الناصرية آفاقاً واسعة للتوأمة مع الجامعات والمراكز البحثية العالمية، ما يتيح تنفيذ دراسات متخصصة وتطوير سياسات تنموية فعّالة، تتماشى مع التحولات العالمية في قطاع التعليم".

وشدّد على "أهمية الاستفادة القصوى من هذه العضوية عبر تحفيز المؤسسات الحكومية على إنشاء مكتبات رقمية ومراكز بيانات ومستوعبات علمية تسهم في بناء بنية تحتية معرفية متقدمة تُواكب تطلعات المحافظة".

وأكد الإبراهيمي على "ضرورة تفعيل أدوات التعليم الحديثة ضمن هذا الإطار، للحد من الفجوة مع المستويات العالمية، وتحقيق نقلة نوعية في مخرجات التعليم، بما يخدم الأجيال القادمة ويُسهم في بناء مجتمع منتج ومتقدم".