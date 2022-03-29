"الناتو" يغيث العراق بمعدات تسمح له بإنتاج الأوكسجين لمكافحة كورونا

شفق نيوز / أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو" الاستجابة لطلب العراق الحصول على مساعدات في إطار جهوده لمواجهة فيروس كورونا، فيما أكد تقديم مساعدات تعزز قدرات البلد الطبية.

وذكر "الناتو"، في بيان ترجمته وكالة شفق نيوز، أن "العراق تلقى في 26 آذار الجاري، معدات كهربائية متخصصة وأدوات صيانة من مخزون الحلف للتعامل مع الأوبئة، نقلت جواً من إيطاليا".

وأوضح أن "هذه المساعدات جاءت بعد تقديم نظام لانتاج الأوكسجين حيث تم التبرع بـ 100 أسطوانة أوكسجين في العام الماضي، وهو ما يشكل استكمالاً لمشروع (الصندوق الائتماني لمواجهة الأوبئة) لدعم العراق"، لافتاً إلى أن "هذه المعدات الكبيرة ستسمح بتشغيل نظام إنتاج الأوكسجين".

وأشار الناتو في بيانه، إلى أن "هذه المهمة جرت لمساعدة العراق، من خلال (مركز الناتو الأورو-أطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث)، وهو يمثل الآلية الأساسية للاستجابة لحالات الطوارئ التابعة للحلف، وبالتنسيق مع (وكالة الدعم والمشتريات) التابعة للحلف، بالاضافة إلى (بعثة الناتو في العراق)، وذلك كاستجابة لطلب من جانب العراق للحصول على المساعدات فيما يتعلق بوباء كورونا".

وتابع أن "وزارتي الخارجية والدفاع الإيطاليتين، وبناء على طلب للمساعدة من جانب (المركز الأوروبي الأطلسي لتنسيق الاستجابة للكوارث)، قامت بتأمين النقل المعدات والإمدادات الطبية إلى العراق".

ولفت الناتو، إلى أن "المعدات جرى تسليمها إلى وزارة الخارجية العراقية وهي ستساهم في تعزيز القدرات الطبية للعراق للتعامل مع وباء كورونا"، مشيراً إلى أن "دولاً عديدة بينها بلجيكا وتشيك والدنمارك والنرويج وسلوفاكيا وتركيا، ساهمت بتمويل المشروع، بينما قامت إيطاليا بتمويل وتنظيم عملية النقل إلى العراق".