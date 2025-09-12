"الناتو" يعين شخصية عراقية بمنصب رفيع المستوى

شفق نيوز- بغداد

أعلن مدير مديرية الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، العميد حسن هادي لذيذ، يوم الجمعة، عن اختياره من قبل منظمة حلف الشمال الأطلسي "الناتو"، رئيساً لفريق العمل المعني بالجريمة السيبرانية في المنظمة لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال لذيذ في بيان، ورد شفق نيوز: "يسعدني أن أعلن عن محطة جديدة ومهمة في مسيرتي المهنية (إضافةً إلى مسؤولياتي الحالية)، حيث تم اختياري اليوم لتولي منصب، رئيس فريق العمل المعني بالجريمة السيبرانية في منظمة حلف شمال الأطلسي، لدول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأوضح العميد، أن "هذا المنصب جاء بعد عملية تنافسية بين خبراء من دول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استندت إلى المقابلات والمعايير الدولية، وتم الاختيار بناءً على الخبرة والمهارات في مجال الأمن السيبراني".

ويأتي هذا التكليف، وفقا لبيان العميد: "استكمالاً لعمله كخبير دولي في الأمن السيبراني ضمن مجموعة الخبراء في الشرطة الدولي (INTERPOL – Cybersecurity Expert Group)، وهو الدور الذي أتاح لي المساهمة في دعم الجهود العالمية لتعزيز الأمن الرقمي والتصدي للتحديات الإلكترونية المعقدة".

وشغل العميد حسن هادي لذيذ، منصب مدير مديرية الأمن السيبراني في وزارة الداخلية، ومثل الوزارة في عدد كبير من المحافل المحلية والعربية والدولية في مجال الأمن السيبراني.