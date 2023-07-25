المؤيد: نعمل على استعادة الأموال التي بذمة شركات الاتصالات رغم الإجراءات المعقدة

شفق نيوز/ أكد علي المؤيد رئيس الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام والاتصالات يوم الثلاثاء، أن العمل جارٍ لاستعادة الأموال التي بذمة شركات الاتصالات بـ"الطريقة الصحيحة".

وقال المؤيد ردا على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز؛ أنه "بالنسبة لما ذكرنا من صندوق أسود هو يشمل كافة الملفات العالقة لشركات الاتصالات وغير شركات الاتصالات، وهناك ملفات كثيرة تأخذ مجراها القانوني وتطمئن المواطنين لا يبقى مال في ذمة إحدى هذه الشركات إلا والهيئة ستقوم باسترداد هذه الأموال بالطريقة الصحيحة".

وأضاف أن "الإجراءات القانونية للتعامل هي إجراءات معقدة تخصصية، ولكن اللجنة تقوم بكافة هذه الإجراءات ولدى المؤسسات الرقابية ومؤسسات الدولة العلم الكامل بهذه الملفات وكيفية معالجتها.