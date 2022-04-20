المُكسرات.. إقبال عراقي واسع خلال رمضان (صور)

شفق نيوز/ تشهد مختلف محلات بيع الكرزات والمكسرات إقبالا كبيرا مع دخول شهر رمضان، الذي يتزايد فيه الطلب على مختلف أنواع المكسرات، التي اعتادت العائلات وجودها على الموائد طيلة شهر رمضان.

إقبال واسع

وكالة شفق نيوز، تجولت في محال بيع المكسرات ورصدت الإقبال الكبير على هذه المحال منذ دخول شهر رمضان.

وأكد دلشاد، صاحب محل كرزات مكسرات، أن "في كل عام مع دخول شهر رمضان، يزداد الإقبال على شراء وطلب الكرزات والمكسرات بمختلف أنواعها"، لافتاً إلى أن "بعض المكسرات لها فوائد صحية متعددة، ومنها تساعد على تخفيض نسبة الكوليسترول في الدم مثل الجوز".

أسعار ثابتة

وأضاف أن "الأسعار ثابتة ولم تتغير في شهر رمضان، ولن تتغير حتى مع اقتراب عيد الفطر، حيث يتم العمل دائماً على توحيد الأسعار وعدم استغلال زيادة الإقبال على شراء الكرزات والمكسرات برفع الأسعار".

وأوضح صاحب المحل، أن "الاسعار ظاهرة وواضحة للجميع، وتم العمل دائماً على تخفيض السعر للزبائن وكذلك لرواد المحل لأول مرة أيضاً، بهدف المراعاة أولاً وكسب زبائن أكثر من جهة أخرى"، مردفاً بالقول "نعمل لساعات طويلة كل يوم بهدف إرضاء الزبائن كما يتم توفير أنواع المكسرات كافة داخل المحل".

استعداد مسبق

ونوه إلى أن أصحاب محال بيع المكسرات يستعدون قبل دخول رمضان بأيام، من خلال توفير كل ما يلزم ويحتاج إليه الزبائن طيلة الشهر، كما يقومون بعرض أنواع من حلويات ومكسرات تماشيا مع رغبة وطلب الزبائن خلال مناسبات الأعياد الإسلامية وغيرها من المناسبات".

فوائد كبيرة

من جانبه، رأى المواطن أمير علي، الذي التقته الوكالة، أن "تناول المكسرات في شهر رمضان أصبح عادة رمضانية كون فترة الافطار تكون مليئة بالمتابعات التلفزيونية التي تتطلب تناول الكرزات معها، إضافة إلى دخول الكرزات في صناعة أطباق الأغذية الرئيسية والثانوية".

وعن فوائد الكرزات الصحية لفت أمير إلى أن "الجسم يحتاج إلى أن تكون 30% من السعرات الحرارية التي يكتسبها دهون مفيدة، ويمكن إمداد الجسم بتلك الدهون عند تناول المكسرات ولكن بطريقة صحية".