المؤبد لأربعة مدانين يتاجرون بالمخدرات والسجن 6 سنوات لمروج عملة مزيفة

شفق نيوز/ أصدرت المحكمة الجنائية المركزية احكاما بالسجن المؤبد بحق اربعة مدانين عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المدان الاول القي القبض عليه في محافظة واسط وبحوزته ( 2,100) كيلو غرام من مادة المثيل امفيتامين المخدرة، فيما القي القبض على المدانين الثلاثة في محافظة بغداد".

وأضاف أن "الاحكام بحقهم تأتي استناداً لاحكام المادة 28/ اولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 من قانون العقوبات".

في السياق، أصدرت محكمة جنايات الكرخ، حكماً بالسجن لمدة ست سنوات بحق مروج للعملة المزيفة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "ضبط بحوزة الشخص المروج على مبلغ مزيف من العملة العراقية وقدره (7131ورقة) من فئة (25) ألف دينار عراقي" مشيراً بأنه "كان يقوم بإدخال العملة المزيفة بعد طباعتها في تركيا".

وأضاف أن "هذه الاحكام تأتي استنادا لأحكام المادة ‏52 /1 / أ، ب من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004".