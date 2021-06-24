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المؤبد لمدان بإغتصاب طفلة في الموصل

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-24T13:44:44+0000
المؤبد لمدان بإغتصاب طفلة في الموصل

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات نينوى/ الهيئة الأولى حكماً بالسجن مدى الحياة بحق مدان عن جريمة اغتصاب طفلة في الجانب الايمن من مدينة الموصل.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، إن "المدان اعترف بتفاصيل الجريمة أمام قاضي التحقيق ومحكمة الجنايات باغتصابه الطفلة التي تبلغ من العمر ثلاث سنوات وعشرة اشهر بمنطقة شارع الفاروق الكائن في الجانب الايمن من مدينة الموصل، مبينا أن المحكمة حكمت عليه بتعويض المجنى عليها عن الاضرار المادية والمعنوية جراء هذه الجريمة".

وأضاف أن "الحكم على المدان يأتي استنادا لاحكام المادة ٣٩٣ /١ /٢/أ من قانون العقوبات".

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