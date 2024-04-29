المؤبد لمتهم بالانتماء لداعش في صلاح الدين

شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، يوم الاثنين، حكماً بالسجن المؤبد بحق أحد المتهمين عن جريمة الانتماء لتنظيم داعش.

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء العراقي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الارهابي انتمى إلى داعش، واشترك معهم في مقاتلة القوات الأمنية في منطقة سور شناس، ومولهم بالمواد الغذائية في قضاء الدور بعد أحداث حزيران 2014".

وأضاف أن "الحكم صدر وفقاً لأحكام المادة الثانية /1و 3و 5 وبدلالة المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 132/ 1 من قانون العقوبات".