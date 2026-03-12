المؤبد لعميد بجنسية نينوى و15 عاماً لمتهمين بتزوير بيانات عناصر مرتبطة بداعش

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، مساء الخميس، بأن القضاء في الموصل أصدر حكماً بالسجن المؤبد بحق عميد في مديرية الجنسية والأحوال المدنية، و15 عاماً لثلاثة متهمين آخرين على خلفية تزوير قيود لعناصر منتمين لتنظيم داعش مقابل مبالغ مالية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن محكمة مختصة في الموصل أصدرت حكماً بالسجن المؤبد بحق عميد يعمل في مديرية الجنسية والأحوال المدنية في محافظة نينوى، بعد إدانته بالتورط في قضية تزوير وزراعة قيود رسمية لعناصر منتمين إلى تنظيم داعش.

وأضاف أن المحكمة حكمت أيضاً بالسجن لمدة 15 عاماً على ثلاثة متهمين آخرين، بينهم موظفون وأصحاب مكاتب استنساخ، ثبت تورطهم في تسهيل عمليات التزوير وإدخال قيود غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

وأشار المصدر، إلى أن التحقيقات كشفت قيام المتهمين باستغلال مواقعهم الوظيفية والتعاون مع أصحاب مكاتب استنساخ لتنفيذ عمليات تزوير في السجلات الرسمية، قبل أن يتم كشف القضية وإحالتها إلى القضاء الذي أصدر الأحكام بحقهم وفقاً للقانون.