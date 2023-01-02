المؤبد لرجل "اغتصب" بنت زوجته.. جنايات ذي قار تحكم بإعدام 15 إرهابياً

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في ذي قار، يوم الإثنين، بأن محكمة الجنايات أصدرت أحكاماً بإعدام 15 إرهابياً ينتمون لتنظيميّ القاعدة وداعش، فيما حكمت بالسجن المؤبد على رجل "اغتصب" بنت زوجته.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، ان "محكمة جنايات ذي قار اصدرت أحكاماً بإعدام 15 إرهابياً ينتمون لتنظيميّ القاعدة وداعش، نتيجة ادانتهم بارتكاب أعمال إجرامية في اماكن عديدة من العراق".

وبين ان "القرار صدر بحق المدانين استناداً لاحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".

وتابع المصدر "كما ان المحكمة حكمت بالسجن المؤبد ضد شخص بعد إدانته باغتصاب ابنة زوجته في إحدى ضواحي محافظة ذي قار"، لافتا إلى ان "القرار صدر استناداً لاحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل".