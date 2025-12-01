المؤبد لثلاثة تجار مخدرات في النجف بعد ضبط 2 كغم من المواد المخدرة

شفق نيوز- النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الاثنين، حكماَ بالسجن المؤبد بحق ثلاثة تجار مخدرات في المحافظة بعد ضبط 2 كغم من المواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن"المدانين الثلاثة ضبطت بحوزتهم 2 كيلو غرام من مادة (المثيل امفيتامين) المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطين".

وأشار إلى أن "الحكم صدر بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".