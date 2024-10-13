في العراق.. المؤبد لتاجر "صفر واحد" و5 سنوات لمتاجرين بالآثار

شفق نيوز/ أصدر القضاء العراقي، يوم الأحد، حكماً بالسجن المؤبد لتاجر مخدرات في بابل، وآخر بالسجن خمس سنوات بحق ثلاثة مدانين عن جريمة المتاجرة بالقطع الأثرية في الديوانية.

وبحسب بيان للقضاء، ورد لوكالة شفق نيوز، فإن محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بالسجن المؤبد، بحق تاجر مخدرات عن جريمة حيازة 56 ألف حبة من نوع (صفر واحد)".

وأضاف البيان، أن "المحكمة أصدرت قراراً بالسجن المؤبد بحقه مع مصادرة وسيلة النقل، وذلك استنادا لأحكام المادة 28/ أولاً من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

ولفت إلى أن "محكمة جنايات القادسية (الديوانية) أصدرت أحكاما بالسجن لمدة خمس سنوات بحق ثلاثة مدانين ضبطت بحوزتهم (7) قطع واحدة منها أثرية وستة مزيفة".

وبين أن "الأحكام صدرت استنادا لأحكام المادة 44 من قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وبدلالة المواد 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات".