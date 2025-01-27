المؤبد لتاجر مخدرات بحوزته 40 ألف حبة كبتاغون

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، يوم الاثنين، عن صدور حكم بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات في الأنبار غربي البلاد.

وقال إعلام المجلس في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأضاف أنه "ضبط بحوزة المدان 40 ألف حبة من مادة الكبتاغون المخدرة بقصد الاتجار بها وبيعها بين المتعاطي"، مبينا أن "الحكم صدر استنادا لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات".