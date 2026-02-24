المؤبد بحق ثلاثة تجار ضبط بحوزتهم 500 غرام من المخدرات في النجف

شفق نيوز- النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف، يوم الثلاثاء، أحكاما بالسجن المؤبد بحق ثلاثة من تجار المخدرات عن جريمة الإتجار بالمواد المخدرة.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن " المدانين ضبطت بحوزتهم 500 غرام من مادة الميثيل امفيتامين المخدرة بقصد الإتجار بها وبيعها بين المتعاطين، إضافة إلى أدوات تعاطي وميزان الكتروني".

وأوضح أن "الأحكام صدرت بحقهم وفقاً لأحكام المادة 27 / أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".