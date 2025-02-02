المؤبد بحق تاجر مخدرات في الأنبار

شفق نيوز/ أعلن مجلس القضاء الأعلى، يوم الأحد، صدور حكم بحق تاجر مخدرات ضبط بحوزته كيلوين ونصف الكيلو غرام من مادة الهيروين.

وقال إعلام القضاء في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "محكمة جنايات الأنبار أصدرت حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة".

وأوضح، أن "المدان ضبط بحوزته كيلوين ونصف الكيلو غرام من مادة الهيروين المخدرة كانت مخبأة داخل جلكان حديدي بمزرعته في مدينة الرطبة، وصدر الحكم استناداً لأحكام المادة 27 من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".