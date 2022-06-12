المئات يحتجون في تظاهرات متعددة المطالب جنوبي العراق .. صور

شفق نيوز/ نظم المئات في محافظة ذي قار، اليوم الاحد، تظاهرات متعددة المطالب في مدن المحافظة بعضها تنادي باقالة مسؤولين محليين.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العشرات من متظاهري الخريجين غير المحاضرين نظموا تظاهرات ومعهم الكسبة انتهت بقطع جسري النصر والزيتون وسط المدينة".

وبين، ان " أهالي قضاء سيد دخيل شرقي مدينة الناصرية مركز المحافظة نظموا تظاهرت أيضا في مركز القضاء تطالب باقالة قائممقام القضاء حيدر الإبراهيمي من منصبه على خلفية تردي الواقع الخدمي في المدينة ".

وفي محافظة البصرة أغلق أصحاب العقود مصفاة الشعيبة النفطي بينما قام آخرون زملاء لهم من اصحاب عقود النفط مدخل شركة مصافي الجنوب في البصرة.