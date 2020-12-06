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المئات يتظاهرون في ديالى منددين بتحول محافظتهم الى "قرية"

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-06T07:42:31+0000
المئات يتظاهرون في ديالى منددين بتحول محافظتهم الى "قرية"

شفق نيوز/ تظاهر المئات من اهالي ديالى اليوم الاحد امام مبنى ادارة المحافظة وسط بعقوبة  للمطالبة باقالة المحافظ منددين بسوء الخدمات واستشراء الفساد في الدوائر والمؤسسات الحكومية.

ونقل مراسل شفق نيوز"ان المتظاهرين رفعوا شعارات تطالب باقالة المحافظ وتحسين الخدمات المتردية والقصاص من الفاسدين .

وقال ماهر السعدي احد المتظاهرين، ان مدن ووحدات ديالى تحولت الى قرى جراء الاهمال الخدمي والفساد وانعدام المشاريع الخدمية المهمة.

واضاف ان ديالى تطالب بتدخل رئيس الوزراء وتشكيل خلية ازمة عاجلة لمعالجة المشاكل الخدمية في عموم المحافظة واعادة النظر في الكثير من مديري الدوائر الذين فشلوا باداء مهامهم الى جانب ابعاد الصراعات السياسية عن مصالح المواطنين.

يذكر ان محافظ ديالى الحالي تولى المنصب اواسط عام ٢٠١٥ وينتمي لمنظمة بدر بزعامة هادي العامري.

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