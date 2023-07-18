المئات يتظاهرون في بغداد تنديدا بشح المياه وانحسار مناسيبها الواردة من تركيا (صور)

شفق نيوز/ تظاهر المئات من المواطنين، اليوم الثلاثاء، في ساحة النسور، وسط العاصمة العراقية بغداد، احتجاجاً على شح المياه وقلة مناسيب الأنهار الواردة من دول المنبع والإجراءات الحكومية المتبعة بهذا الشأن.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن قرابة 300 متظاهر تجمعوا اليوم في ساحة النسور وسط بغداد ورفعوا لافتات تدين شح مياه نهري دجلة والفرات وقلة مناسيبهما من دول المنبع وتحديداً الجانب التركي.

وأضاف المراسل ان المحتجين هاجموا أيضا إجراءات الحكومة العراقية وعدم قدرتها على تحريك هذا الملف الحيوي رغم ما وصفوه بـ"الميزانيات الانفجارية" التي يملكها العراق مقابل الحلول "البدائية" التي يلجأ اليها في حل هذه الأزمة.

وهدد المشاركون بتدويل قضية المياه ومقاطعة البضائع التركية في العراق.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي يوم أمس دعوة من مجموعة تطلق على نفسها

"اللجنة المركزية لتلبية نداء الوطن"، الى التظاهر، اليوم الثلاثاء، أمام مبنى السفارة التركية في بغداد، للإحتجاج على قطع المياه وتعطيش الشعب، وحددت ساحة النسور، وسط العاصمة، مكاناً لانطلاق التظاهرة.