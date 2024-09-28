المئات يتظاهرون في التحرير للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية (صور)

شفق نيوز/ تظاهر المئات من الأشخاص، يوم السبت، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد للمطالبة بإقرار قانون الأحوال الشخصية المعدل.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن، نحو 500 شخص تظاهروا في ساحة التحرير مطالبين باقرار قانون الأحوال الشخصية الذي أنهى مجلس النواب القراءة الثانية له.

وأشار مراسلنا الى انتشار لقوات الشغب في الساحة.

وأنهى مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، 16 أيلول الجاري تقرير ومناقشة مقترح قانون "تعديل قانون الأحوال الشخصية" تمهيداً للتصويت عليه بجلسة أخرى.

وأثار تعديل قانون الأحوال الشخصية جدالاً واسعاً داخل أوساط المجتمع العراقي بين معارض ومؤيد له، لتقرر الحكومة العراقية مناقشة جميع الملاحظات التي أثيرت حوله عبر "المجلس الأعلى لشؤون المرأة".

ويقول المعارضون إن تعديل القانون يجيز زواج القاصرات وحرمان الزوجة من حقوق النفقة والحضانة، إلى جانب اعتماد النصوص الدينية لكل طائفة ومذهب في العراق مرجعاً للأحكام بدلاً من القوانين السارية.