المئات من أنصار "فصائل المقاومة" يتظاهرون وسط بغداد تنديداً بـ"مجازر لبنان وفلسطين" (صور)

شفق نيوز/ تجمع المئات من أنصار "فصائل المقاومة العراقية"، يوم الجمعة، في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، تنديداً بأحداث لبنان وفلسطين، والقصف المستمر من قبل الجيش الإسرائيلي، على مناطق الدولتين، وإساءة الإعلام الإسرائيلي للمرجع الديني الأعلى علي السيستاني.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن المئات من أنصار "فصائل المقاومة العراقية"، تجمعوا في ساحة التحرير ونظموا وقفة استنكارية تحت عنوان "قطعا سننتصر ضد الكيان الصهيوني مما يرتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني".

ولفت إلى أن الوقفة رافقها انتشار أمن الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية لتأمين الوقفة الاستنكارية، مشيراً إلى أن الأمين العام لكتائب سيد الشهداء أبو آلاء الولائي، ألقى كلمة ندد فيها باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله وما يجري في لبنان والتهديدات التي طالت المرجع الديني علي السيستاني.