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المئات من محاضري ديالى يتظاهرون احتجاجا على خروقات التعيينات

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-10T07:48:50+0000
المئات من محاضري ديالى يتظاهرون احتجاجا على خروقات التعيينات

شفق نيوز/ تظاهر المئات من محاضري ديالى اليوم الأحد، أمام مبنى ديوان محافظة ديالى، احتجاجا على خروقات وتلاعب حيال اعلان اسماء تعيينات المحاضرين.

وقال مصطفى مزهر أحد المتظاهرين لوكالة شفق نيوز؛ إن "المتظاهرين طالبوا بإعادة فرز اسماء المرشحين وفق استحقاقات سنوات التخرج والمعدلات وفق الاستحقاقات".

واضاف مزهر؛ أن "إعلان التعيينات شابه تلاعب بسنوات الخدمة والمعدلات وحرمان آلاف الخريجين من استحقاقهم الوظيفي".

واشار الى تدخلات سياسية وحزبية صادرت حقوق المحاضرين وعمليات تلاعب كبيرة، مؤكدا أن المتظاهرين لن يتراجعوا عن مطالبهم المشروعة الا بإعادة فرز المتنافسين وفق معايير تضمن حقوق الجميع.

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