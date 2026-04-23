المياه غمرت "الكازينوهات".. ارتفاع إطلاقات سد الموصل وتحذير بالابتعاد من نهر دجلة

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر محلي في نينوى، يوم الخميس، بصدور تحذيرات لسكان مدينة الموصل من مخاطر الاقتراب من نهر دجلة، بالتزامن مع ارتفاع إطلاقات سد الموصل وزيادة سرعة التيار.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن إطلاقات سد الموصل بلغت نحو 2500 متر مكعب في الثانية، بالتزامن مع واردات مائية من الجانب التركي تقارب 3000 متر مكعب في الثانية، ما أدى إلى ارتفاع مناسيب المياه وتسارع جريان النهر داخل المدينة.

وأضاف أن الشرطة النهرية أطلقت تحذيرات لسكان المناطق القريبة من ضفاف نهر دجلة، فضلاً عن أصحاب المقالع والمواقع الترفيهية، بضرورة الابتعاد عن مجرى النهر واتخاذ إجراءات السلامة، مشيراً إلى أن ارتفاع المياه أدى إلى غمر جزئي لعدد من الكازينوهات والمنشآت المنتشرة على ضفاف النهر.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تتابع الوضع ميدانياً، مع استمرار التحذيرات لتجنب أي حوادث محتملة نتيجة سرعة التيار وارتفاع المناسيب.

وكان مدير مديرية ماء محافظة نينوى مؤيد صادق الشبكي، قد طمئن يوم السبت 18 نيسان/ أبريل الجاري، بأن ارتفاع مناسيب المياه في نهر دجلة وسد الموصل ما يزال "تحت السيطرة"، مع استمرار أعمال المراقبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين والبنى التحتية.

وقال الشبكي، لوسائل إعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "فرق المديرية تتابع بشكل مستمر تطورات مناسيب المياه، وتعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على اتخاذ التدابير الفنية اللازمة لتفادي أي تأثيرات محتملة"، مؤكداً أن "الوضع الحالي مستقر ولا يشكل خطراً".

وتشهد محافظة نينوى ارتفاعاً ملحوظاً في مناسيب نهر دجلة نتيجة زيادة الإطلاقات المائية من سد الموصل، فضلاً عن ارتفاع الواردات المائية القادمة من الجانب التركي، ما دفع الجهات المختصة إلى تكثيف إجراءات المراقبة وإصدار تحذيرات متكررة لسكان المناطق القريبة من ضفاف النهر.