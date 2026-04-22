المياه تدمر جسراً تقطع طريقاً حيوياً في صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين، يوم الأربعاء، بسقوط جسر الفتحة الحديدي في نهر دجلة، نتيجة الارتفاع الكبير في منسوب المياه خلال الأيام الأخيرة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الجسر الحديدي في منطقة الفتحة انهار بشكل مفاجئ وسقط في مجرى نهر دجلة، بعد تعرضه لضغط مائي شديد جراء زيادة الإطلاقات المائية وارتفاع المنسوب بشكل غير مسبوق".

وأضاف أن "الارتفاع الكبير في مستوى المياه أدى إلى إضعاف القواعد الداعمة للجسر، ما تسبب بانهياره بالكامل"، مبيناً أن "الحادث لم يسفر عن تسجيل خسائر بشرية حتى الآن، لكنه تسبب بقطع طريق مهم كان يربط بين ضفتي النهر في المنطقة".

وقال مصدر مسؤول في دائرة الموارد المائية في محافظة صلاح الدين، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الزيادة في منسوب نهر دجلة جاءت نتيجة الإطلاقات المائية القادمة من المناطق الشمالية، فضلاً عن موجات الأمطار الأخيرة التي أسهمت في ارتفاع مستوى المياه بشكل ملحوظ".

وأوضح أن "الفرق الفنية تتابع تطورات الموقف بشكل مستمر، مع اتخاذ إجراءات احترازية في المناطق القريبة من مجرى النهر، تحسباً لأي ارتفاعات إضافية قد تشكل خطراً على البنى التحتية أو المناطق السكنية".

وأشار إلى أن "الجهات المعنية باشرت بتقييم الأضرار ووضع خطط عاجلة لمعالجة تداعيات الحادث، بما في ذلك إيجاد بدائل مؤقتة لضمان استمرار حركة المواطنين وتقليل التأثيرات على التنقل بين المناطق".

ويُعد جسر الفتحة من المعابر الحيوية في المحافظة، حيث يستخدمه الأهالي بشكل يومي، فيما أثار سقوطه مخاوف من تكرار حوادث مماثلة في ظل التغيرات المناخية وارتفاع مناسيب الأنهار خلال مواسم الأمطار.

ودعا مواطنون الجهات الحكومية إلى الإسراع في معالجة الأضرار وإعادة إنشاء الجسر، فضلاً عن اتخاذ إجراءات وقائية لتعزيز متانة الجسور والمنشآت القريبة من مجاري الأنهار، بما يحد من مخاطر الانهيار مستقبلاً.