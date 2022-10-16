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الموقف اليومي للدفاع المدني.. 79 حريقاً و"مثرامة لحم" وجثة سائق

Category: مجتـمع

Date: 2022-10-16T19:47:14+0000
الموقف اليومي للدفاع المدني.. 79 حريقاً و"مثرامة لحم" وجثة سائق

شفق نيوز / أعلنت مديرية الدفاع المدني العراقي، يوم الأحد، حصيلة واجباتها المنفذة خلال 24 ساعه الماضية في عموم المحافظات.

وسجلت المديرية، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز "79 حادث حريق، ونفذت واجب إنقاذ ومعالجة قنابل غير منفلقة، وحالة إصابة واحدة".

وأوضحت ومديرية الدفاع، أهم الحوادث المسجلة، منها في محافظة واسط، إذ "تعاملت فرق إنقاذ الدفاع المدني مع حادث إنقاذ طفل علقت إحدى يديه داخل مثرامة لحم كهربائيه في منطقة الحي، بعد أن استنجدت إحدى الأسر بالدفاع المدني، لإنقاذ الطفل".

وفي الأنبار، أخمدت فرق الإطفاء حادث حريق اندلع داخل مدرسة "الظاهر الابتدائية للبنين" في ناحية الصقلاوية ضمن قضاء الفلوجة، دون تسجيل إصابات بشرية".

أما في بابل، فانتشلت فرق الدفاع المدني جثة سائق عجلة صالون خصوصي في قضاء المحاويل نتيجة السرعة وقلة الانتباه"، بينما أنقذت سائق عجلة نتيجة حادث اصطدام بأحد أعمدة الإنارة في قضاء غماس جنوب محافظة النجف".

وفي الديوانية، أخمد مركز دفاع المدني في المحافظة، حادث حريق اندلع داخل سكن في منطقة النسيج دور التجاوز دون تسجيل إصابات بشرية، وفقاً لبيان مديرية الدفاع المدني.

بينما رفعت مفارز القنابل غير المنفلقة التابعة للمديرية، وبالتعاون مع مديرية مكافحة الجريمة المنظمة (٥٢) مقذوفاً حربياً عبارة عن قذائف مدفع وقنابل هاون في منطقة الطبر بمركز مدينة العمارة، وإيداعها في الغرفة الحصينة بغية إتلافها لاحقاً وفق السياقات المعتمدة".

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