الموقف اليومي لحرائق العراق.. ضحية ومصابان بـ56 حادثاً خلال 24 ساعة

شفق نيوز / أعلنت مديرية المرور العامة، يوم الخميس، الموقف اليومي لواجباتها في محافظات العراق كافة خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، فضلاً عن تسجيل 56 حادث حريق.

وأشارت المديرية، في موقفها الذي ورد لوكالة شفق نيوز، إلى أهم الحوادث المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، إذ تمكنت فرق الدفاع المدني في بغداد/الكرخ، من "إخماد حادث حريق اندلع داخل عدد من الكرفانات السكنية المشيدة من ألواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني في منطقة جكوك".

وأضافت أن فرقها "أنقذت عاملين للنظافة من فتحة للصرف الصحي بعمق كبير في منطقة الجولان ضمن قضاء الفلوجة بمحافظة الأنبار، أصيبا بحالات اختناق نتيجة استنشاق غاز الميثان".

وفي محافظة ديالى، نوهت مديرية الدفاع المدني، إلى "إخماد حريق اندلع بمساحات من بساتين النخيل في ناحية بني سعد، دون تسجيل إصابات بشرية".

أما في محافظة صلاح الدين، فأخمدت فرق الإطفاء، حريقاً اندلع داخل صهريج محمل بمادة الزفت في منطقة الشرقاط، كما أخمدت حريقاً اندلع داخل مخزن للخشب في منطقة حي القادسية دون تسجيل إصابات بشرية في محافظة كركوك.