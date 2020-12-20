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الموقف الوبائي يؤشر استمرار انخفاض اصابات ووفيات كورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-20T12:24:14+0000
الموقف الوبائي يؤشر استمرار انخفاض اصابات ووفيات كورونا في العراق

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق، اليوم الاحد، استمرار انخفاض اصابات ووفيات كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في الموقف، الذي اصدرته وزارة الصحة العراقية، وورد الى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات بلغ 1027، بينما بلغ عدد حالات الشفاء  1964، في حين بلغت اعداد حالات الوفاة 17 وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف، فأن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 520969 اي ما نسبته 89.2%، وعدد حالات الاصابات الكلي بلغ 584145، وعدد الحالات التي تحت العلاج، 50479، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 177، وعدد حالات الوفيات الكلي 12697، وذلك منذ تفشي الجائحة اذار 2019.

 

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