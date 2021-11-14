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الموقف الوبائي في العراق.. ارتفاع جديد بإصابات كورونا

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-14T13:10:14+0000
الموقف الوبائي في العراق.. ارتفاع جديد بإصابات كورونا

شفق نيوز / أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الأحد، معاودة ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في البلاد، خلال ٢٤ ساعة الماضية.

وجاء في الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي، الذي تنشره وزارة الصحة، رصد "859 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن 20 حالة وفاة".

ووفقا للموقف الوبائي اليومي، سجلت الوزارة "١٣٧٤ حالة شفاء من فيروس كورونا، خلال الساعات ٢٤ الماضية".

وكانت الوزارة قد اعلنت امس السبت، عن تسجيل 591 اصابة جديدة، و1375 حالة شفاء، اضافة الى 12 حالة وفاة.

وفيما يأتي جدول يوضح الحالات المسجلة في محافظات البلاد كافة:

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