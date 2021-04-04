الموقف الوبائي.. تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق، يوم الأحد، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في الموقف، الذي أصدرته وزارة الصحة العراقية، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات بلغ 5368، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 5303، في حين بلغت أعداد حالات الوفاة 33، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف، فإن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 778535 أي ما نسبته 89.1%، وعدد حالات الإصابات الكلي بلغ 873568، وعدد الحالات التي تحت العلاج، 80570، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 453، وعدد حالات الوفيات الكلي 14463، وذلك منذ تفشي الجائحة اذار 2019.