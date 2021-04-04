سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الموقف الوبائي.. تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

Category: مجتـمع

Date: 2021-04-04T13:29:51+0000
الموقف الوبائي.. تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا في العراق

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي لجائحة كورونا في العراق، يوم الأحد، تسجيل 33 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وجاء في الموقف، الذي أصدرته وزارة الصحة العراقية، وورد إلى وكالة شفق نيوز، أن عدد الإصابات بلغ 5368، بينما بلغ عدد حالات الشفاء 5303، في حين بلغت أعداد حالات الوفاة 33، وذلك خلال 24 ساعة الماضية.

وبحسب الموقف، فإن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 778535 أي ما نسبته 89.1%، وعدد حالات الإصابات الكلي بلغ 873568، وعدد الحالات التي تحت العلاج، 80570، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 453، وعدد حالات الوفيات الكلي 14463، وذلك منذ تفشي الجائحة اذار 2019.

related

محافظة عراقية تشتبه بأول إصاباتها بفيروس كورونا

Date: 2020-03-08 09:59:24
محافظة عراقية تشتبه بأول إصاباتها بفيروس كورونا

وزير الصحة العراقي: التلقيح ضد كورونا سيكون اختيارياً

Date: 2020-12-28 05:37:15
وزير الصحة العراقي: التلقيح ضد كورونا سيكون اختيارياً

"هل ينتقل بالاتصال الجنسي؟".. 7 أسئلة ملحة عن فيروس كورونا

Date: 2020-02-02 18:43:13
"هل ينتقل بالاتصال الجنسي؟".. 7 أسئلة ملحة عن فيروس كورونا

وزير الصحة يعلن عدد إصابات الأطفال بالسلالة الجديدة: العراق أمام تحدٍ كبير

Date: 2021-02-24 14:46:38
وزير الصحة يعلن عدد إصابات الأطفال بالسلالة الجديدة: العراق أمام تحدٍ كبير

محافظة أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي

Date: 2020-02-25 16:51:59
محافظة أخرى تعلن تعطيل الدوام الرسمي

العراق يواصل انتصاره على كورونا بـ 1022 إصابة فقط

Date: 2020-12-12 13:13:05
العراق يواصل انتصاره على كورونا بـ 1022 إصابة فقط

وزير الصحة العراقي يحدد "الطريق الوحيد" لتفادي انتشار "كبير" لكورونا

Date: 2020-03-18 11:04:22
وزير الصحة العراقي يحدد "الطريق الوحيد" لتفادي انتشار "كبير" لكورونا

منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس

Date: 2020-02-20 22:10:06
منعاً لـ"كورونا ايران".. العراق يتخذ جملة قرارات لدرء الفيروس