الموقف الوبائي.. اعداد المصابين تتجه نحو الارتفاع في العراق

شفق نيوز/ أظهر الموقف الوبائي والتلقيحي اليومي لجائحة كورونا في العراق ليوم الاثنين، اتجاه اعداد المصابين نحو الارتفاع مقارنة بالايام القليلة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في الموقف الوبائي، وورد لوكالة شفق نيوز، إن "مختبراتها أجرت 18215 فحصاً خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية، اظهرت اصابة 829 شخصاً بالفيروس.

ووفق الموقف فأن اعداد الوفيات اثر مضاعفات الفيروس بلغ 21 وفاة، في حين بلغ اعداد المرضى الذين تماثلوا للشفاء 1821، كما بلغ عدد الملقحين 111627 شخصاً تلقوا اللقاح .

وسجلت وزارة الصحة العراقية امس الاحد، 584 اصابة جديدة، و705 حالات شفاء، اضافة الى 23 حالة وفاة.