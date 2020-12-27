الموقف الوبائي.. استمرار تراجع اعداد اصابات كورونا في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، يوم الاحد، عن استمرار تراجع اعداد اصابات كورونا في البلاد.

ووفقاً للموقف الوبائي اليومي الذي اصدرته الوزارة، وورد الى وكالة شفق نيوز، فأنها سجلت 818 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم، مع 1541 حالة شفاء.

كما أشارت الوزارة ايضاً الى تسجيل 13 حالة وفاة جديدة بكورونا في عموم العراق وذلك خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية.

وبحسب الموقف فقد سجلت وزارة الصحة 531803 حالة شفاء ، و591597 حالة اصابة، 47014 حالة تحت العلاج، 180 حالة راقدة تحت العناية المركزة، و12780 حالة وفاة منذ تفشي الفيروس في البلاد اذار الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز ادناه جدولاً بالموقف الوبائي اليومي الصادر عن الوزارة