الموقف المروري للبصرة في ثاني أيام خليجي 25

شفق نيوز/ أعلنت مديرية المرور العامة، يوم السبت، عدم تسجيل أي حادث مروري في محافظة البصرة جنوبي العراق، التي تشهد إقامة بطولة خليجي 25.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الحوادث التي تنشر في مواقع التواصل الاجتماعي هي حوادث قديمة يراد بها خلق حالة من الإزعاج لحركة السير"، مؤكدة أن "السير سالك في البصرة وتنظيم جيد جدا وبإشراف مباشر من قبل مدير المرور العامة اللواء طارق الربيعي".

وأضافت، أن "وزير الداخلية يشرف بنفسه على جميع الخطط المرورية والتنظيمية والامنية"، داعية وسائل الإعلام إلى "نقل الأخبار بدقة ومهنية، لاسيما أن نجاح البطولة هو نجاح للقوات الأمنية كافة".

وتستمر بطولة كأس الخليج بنسختها 25، في محافظة البصرة، حتى يوم 19 من شهر كانون الثاني الجاري، كما أنها انطلقت أمس الجمعة بحفل منظم على ملعب البصرة الدولي "جذع النخلة"، بحضور جماهيري كبير.