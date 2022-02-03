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الموقف المروري.. حوادث سير تعطل السير في شارع ونفق وسط العاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-03T05:39:27+0000
الموقف المروري.. حوادث سير تعطل السير في شارع ونفق وسط العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شهد شارع مطار بغداد الدولي ونفق الزيتون اليوم الخميس، زخما مروريا شديدا نتيجة حوادث سير.

وذكر مراسل وكالة شفق نيوز؛ ان زخما مروريا ضمن شارع مطار بغداد الدولي نتيجة حادث سير عجلة نوع (جي كلاس). 

واضاف ان السائق كان يقود بسرعة كبيرة ويفقد السيطرة ويصطدم بالعلامة المرورية الوسطية، ما اسفر عن اصابته بجروح خطيرة.

وتابع؛ كما شهد نفق الزيتون ايضا زخما مروريا نتيجة اصطدام 4 عجلات، وتكدست السيارات في زحام شديد في طريق بغداد الجديدة باتجاه الزعفرانية، في حين ازدحم جسر الطابقين بسبب وجود أعمال صيانة.

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