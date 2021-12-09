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الموقف المروري: حادثان يخنقان شوارع مهمة في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-09T05:54:29+0000
الموقف المروري: حادثان يخنقان شوارع مهمة في بغداد

شفق نيوز/ شهدت شوارع رئيسية في العاصمة العراقية بغداد صباح اليوم الخميس، اختناقات مرورية مع بداية الدوام الرسمي للدوائر والمؤسسات الحكومية، والجامعات والمعاهد والمدارس في آخر ايام الاسبوع.

وبحسب الموقف المروري في بغداد، فإن، زخماً مرورياً شديداً شهده سريع محمد القاسم مقابل مبنى وزارة المالية وسط بغداد، كما شهد جسر الجمهورية زخماً مرورياً باتجاه منطقة الباب الشرقي مركز العاصمة، في حين توقفت حركة السير عند مدخل بغداد باتجاه علوة الرشيد، (جنوبي العاصمة)، بسبب حادث مروري، بينما تسبب حادث مروري في منطقة الدورة، بزخم مروري عند شارع المصافي والطريق المؤدي الى حي الجمعية ومقابل جامعة الفارابي، كما شهد جسر الجادرية، ومعسكر الرشيد حتى منطقة الزعفرانية زخماً مرورياً.

وباتت الازدحامات المرورية ظاهرة مستمرة في شوارع العاصمة العراقية بغداد مع بدء الدوام الرسمي للطلبة والموظفين والكسبة، لتستمر اختناقات السير في كثير من الاحيان حتى ساعات المساء، وسط عجز السلطات التي تعزو اسبابها الى العدد الكبير من العجلات مقابل قدم الطرق.

  

 

 

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