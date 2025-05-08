الموقف المروري.. الزحامات تطبق على جانبي بغداد

شفق نيوز/ شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح اليوم الخميس، زحامات مرورية خانقة في جانبيها وبالأخص المناطق التجارية والشوارع والجسور الحيوية.

وبحسب الموقف المروري الذي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن سريع محمد القاسم، وسريع الدورة، وصدر القناة شهدت اختناقات مرورية، إلى جانب مجسرات، الأمانة، والعلوية، والربيعي، وقرطبة، في جانب الرصافة.

كما اكتظت جسور الرصافة والكرخ، وكذلك الجسور التي تربط جانبي بغداد، بالسيارات، وهي، والسنك، والأحرار، والجمهورية، وباب المعظم، والصرافية، والجادرية، والطابقين، والقادسية باتجاه الخضراء، والربيع، والصليخ، والشعب، والبنوك.

وفي الرصافة والكرخ، شهدت شوارع، المشاتل باتجاه ساحة عنتر، وكورنيش الأعظمية، ومطار المثنى، ومطار بغداد، والجمعية، وسدة العرصات، والكرادة داخل، والكرادة خارج، والسعدون، ودمشق، والأردن، والرواد، والمنصور، وسلمانفائق، وباب المعظم، والعطيفية، زحامات خانقة أيضاً.

وكذلك الحال في منطقة العلاوي ونفقها، ونفق الزيتون، وتقاطعات، ميسلون، والنخيل، والمسبح، وبراثا، ومعسكر الرشيد، وعقبة.