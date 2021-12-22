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الموقف المروري .. ازدحامات في مناطق من العاصمة بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-12-22T05:16:58+0000
الموقف المروري .. ازدحامات في مناطق من العاصمة بغداد

شفق نيوز/ شهدت بعض المناطق في جانبي الكرخ والرصافة من العاصمة بغداد، ازدحامات مرورية مع بدء الدوام في القطاعين العام والخاص، وتوجه الطلبة إلى مدارسهم وجامعاتهم ومعاهدهم.

ووفقا للموقف المروري لبعض مناطق العاصمة فإن كرادة خارج مزدحم بينما شهد تقاطع العدل ازدحاما شديدا.

وتكدست الحافلات الصغيرة ما تُعرف محلياً بـ"الكيات" في ساحة المتحف مسببة ازدحامات المرورية، والحافلات ذاتها أحدثت زخما أيضا من مفرق منطقة الدورة باتجاه جامع "ام الطبول".

ووقفت العجلات بالطوابير عند سيطرة الطابقين إلا أن السير يتحرك ببطء، وفي جسر الجادرية أيضا شهد ازدحاماً.

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